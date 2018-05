Organizatia Meteorologica Mondiala a publicat raportul cu temperaturile inregistrate in aprilie.

Potrivit meteorologilor, in aprilie 2018 s-au inregistrat temperaturi record pentru aceasta perioada, in intreaga lume.

Cele mai ridicate temperaturi s-au inregistrat in Pakistan si India, unde a fost anormal de cald chiar si pentru o luna de vara. In Nawabshah, Pakistan, pe 30 aprilie au fost 50.2 grade Celsius.

Orasul Nawabshah a inregistrat un record de caldura si in luna martie, iar in Larkana, aflat in apropiere, a fost extrem de cald in aprilie 2017, localitatea inregistrand atunci recordul de temperatura.

Si in Australia, la Sydney, este anormal de cald pentru o luna de primavara, dar si in estul Europei. In Romania, spre exemplu, temperaturile au trecut de 30 de grade Celsius la umbra, ca intr-o luna de vara.

Valul de canicula vine dupa Bestia din Est, gerul extrem care a lovit Europa in februarie si martie, aducand temperaturi foarte scazute.

Ambele fenomene sunt legate insa intre ele si provocate de topirea ghetii de la Polul Nord. Pierderea ghetii duce la schimbari in tiparul curentilor de aer.

Si mai ingrijorator este insa ca in acest an nu se va inregistra fenomenul El Nino, care de abicei duce la valuri de canicula. Cu toate acestea, temperaturile din vara ar putea fi insuportabile in anumite regiuni.