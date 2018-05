Valul a fost inregistrat marti in Oceanul Austral sau Oceanul Sudic, renumit pentru violenta furtunilor sale.

Oamenii de stiinta au masurat ceea ce ar putea fi cel mai inalt val inregistrat vreodata in emisfera sudica, un monstru de 23,8 metri inaltime, respectiv echivalentul unui imobil cu opt etaje.

Valul a fost inregistrat in apropiere de Insula Campbell, la circa 700 km sud de Noua Zeelanda, a anuntat MetOcean Solutions, un consultant in oceanografie.

Oceanograful Tom Durrant a declarat ca acest val, masurat in timpul unei furtuni feroce cu ajutorul unei balize, pulverizeaza recordul precedent pentru emisfera sudica, stabilit la 22,03 metri in 2012.

"Dupa cunostinta noastra este valul cel mai inalt inregistrat vreodata in emisfera sudica", a spus el. Omul de stiinta a explicat ca Oceanul Austral face oficiul de "sala a motoarelor", generand valuri care se propaga pe toata planeta.

"In fapt, surferii din California se pot astepta ca energia degajata de aceasta furtuna sa ajunga pe tarmurile lor in circa o saptamana", a precizat el.

Cercetatorul a mai afirmat ca furtuna care a zguduit regiunea inainte de a se deplasa spre est a provocat probabil valuri care depaseau 25 de metri.

Dar baliza oamenilor de stiinta, instalata la sfarsitul lui martie pentru a inregistra conditiile meteorologice extreme din Oceanul Austral, nu se afla in locul potrivit pentru a le inregistra pe acestea, a adaugat el.

In plus, pentru a-si menaja bateriile, baliza nu inregistreaza datele decat in episoade de 20 de minute odata la trei ore. "Este foarte probabil sa fi existat valuri mai mari atunci cand nu inregistra", a spus Tom Durrant.

Cel mai inalt val inregistrat vreodata a fost un tsunami generat in 1958 de un seism, in Lituya Bay din Alaska, care masura 30,2 metri inaltime, potrivit revistei institutului Smithsonian.

Sursa: Agerpres