Performanta are loc dupa 37 de ani in care nimeni nu a mai controlat sonda spatiala.

Sonda spatiala Voyager se afla in prezent in afara sistemului nostru solar, fiind primul obiect care ajunge atat de departe in spatiu. Mai exact, se afla la o distanta de aproximativ 20 de miliarde de kilometri de Pamant.

In ultimii 37 de ani, oamenii de stiinta nu au mai trimis comenzi sondei, misiunea ei fiind considerata incheiata.

Cu toate acestea, sistemul de comunicare inca functioneaza, iar sonda trimite informatii spre Pamant.

Saptamana trecuta, oamenii de stiinta de la NASA au reusit sa trimita noi comenzi sondei, pentru prima data in ultimii 37 de ani.

Ei au reusit sa activeze propulsoarele de rezerva, pentru ca pozitia sondei sa fie ajustata astfel incat antena ei sa ramana in continuare indreptata spre Pamant, pentru a putea trimite date.

Abia dupa 19 ore si 35 de minute de la trimiterea comenzii, cercetatorii au aflat ca sonda inca functioneaza si ca propulsoarele de rezerva au fost actionate.

Echipa care se ocupa de misiunea Voyager a fost uimita de aceasta performanta, pentru ca expertii se temeau ca propulsoarele de rezerva nu mai functioneaza dupa un timp asa indepungat.

Sonda Voyager 1 a fost lansata in spatiu pe 5 septembrie 1977, iar propulsoarele nu au mai fost actionate din 1980, cand sonda a trecut pe langa Saturn.

Acum, cercetatorii anunta bucurosi ca durata de viata a sondei va putea fi extinsa cu inca 2 sau 3 ani, scrie Science Alert.

Optimisti de rezultatul obtinut, ei vor sa realizeze un test similar si pentru sonda Voyager 2, care va intra in spatiul interstelar in cativa ani.