Pana in anul 2100 ar putea avea loc o schimbare catastrofala a climei, avertizeaza expertii.

Cercetatorii americani anunta ca exista o sansa uriasa, de 1 la 20, ca intreaga omenire sa fie distrusa de incalzirea climei, scapata de sub control.

Astfel, o incalzire a climei mai mare de 3 grade Celsius in medie va avea efecte catastrofale, scrie Daily Mail. Iar o crestere de peste 5 grade Celsius va avea consecinte necunoscute, care ar putea duce la disparitia vietii pe glob.

Aceasta este concluzia unui studiu recent, facut de cercetatorii de la Institutul de Oceanografie Scripps, din cadrul Universitatii California, San Diego.

Ei au realizat o simulare computerizata, luand in calcul cresterea temperaturii globale in urmatorii o suta de ani.

Climatologul Veerabhadran Ramanathan avertizeaza ca un risc de 1 la 20 este foarte mare, desi pentru necunoscatori nu pare ceva alarmant.

"Daca am afla ca avionul in care ne vom urca are o sansa din 20 sa se prabuseaca, nu ne-am mai urca in el. Dar ii obligam pe copiii si nepotii nostri sa se urce", a declarat Veerabhadran Ramanathan.

In cadrul Acordului de Clima de la Paris, semnat de mai multe tari in anul 2015, autoritatile se angajau sa ia masurile necesare pentru a limita cresterea temperaturii globale sub 2 grade Celsius.

O crestere de 1,5 grade Celsius va avea efecte catalogate drept "periculoase" pentru specia umana.

O crestere de peste 3 grade va avea efecte "catastrofale", iar una care trece de 5 garde Celsius duce la urmari necunoscute, cu risc existential pentru omenire. Risc existential inseamna ca specia umana ar putea sa dispara.