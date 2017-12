Observatorul va permite schimburile reciproce de date stiintifice obtinute din spatiu.

Agentiile spatiale din 20 de tari au propus in cadrul unei declaratii comune infiintarea unui "Observator Spatial al Climei", care va permite schimburile reciproce de date stiintifice obtinute din spatiu.

China, Japonia, India, UE, Regatul Unit al Marii Britanii, Germania, Italia, Elvetia, Austria, Suedia, Norvegia, Romania, Israel, Ucraina si Emiratele Arabe Unite au adoptat aceasta declaratie - denumita "Declaratia de la Paris" -, redactata la initiativa Frantei.

Agentia americana NOAA (National Oceanic and Atmospheric Administration) nu a fost prezenta la aceasta reuniune ce a avut loc la sediul CNES (Centre National d'Etudes Spatiales) din Paris, cu ocazia unui summit pentru clima organizat marti de presedintele francez Emmanuel Macron. Agentia spatiala rusa nu a fost nici ea prezenta.

Dintre cele 50 de variabile climatice esentiale pentru intelegerea climei planetare, 26 sunt observate din spatiu gratie satelitilor. Acestia monitorizeaza mai ales evolutia temperaturilor pe Glob, cresterea nivelului oceanelor, emisiile de gaze cu efect de sera, precum dioxidul de carbon si metanul.

"In masura in care supravegherea din spatiu este in esenta independenta fata de granite si universal accesibila, spatiul este deosebit de pertinent in ceea ce priveste constientizarea unor chestiuni legate de modificarile climatice", au subliniat semnatarii Declaratiei de la Paris.

"Schimbarile climatice reprezinta un proces pe termen lung si este absolut vital sa dispunem de serii de date de inalta calitate, care sa se intinda pe o perioada lunga (cel putin 30 de ani)", precizeaza acelasi text.

"Scopul acestui Observator Spatial al Climei este de a reusi sa coordonam toate mijloacele care exista", a explicat Jean-Yves Le Gall, presedintele CNES. "Astazi, cele mai multe dintre tari nu impartasesc cu alte tari datele lor despre clima obtinute din satelit. Trebuie sa ajungem la o libera circulatie a acestor date. Insa trebuie si ca tarile sa se puna de acord in legatura cu nomenclatura acestor date, forma lor, pentru a putea sa le comparam", a adaugat oficialul francez.

Intr-o prima etapa, agentiile favorabile proiectului vor reflecta asupra infiintarii unor standarde comune pentru datele lor climatice.

"Obiectivul este acela de a crea pe urma un site care sa adune toate aceste date", asa cum exista deja pentru datele spatiale despre catastrofe naturale la nivel mondial, a adaugat Jean-Yves Le Gall.

