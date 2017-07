Astronomii au realizat simulari, ca sa afle cat mai multe informatii despre exoplaneta Proxima b.

Planeta Proxima b se afla la o distanta de numai 4,2 ani-lumina de Pamant, fiind astfel cea mai apropiata exoplaneta din zona locuibila circumstelara, descoperita pana acum.

Asta inseamna ca este situata la o distanta ideala fata de steaua ei, pentru a putea exista la suprafata apa lichida si chiar forme de viata.

O echipa de astronomi de la Centrul National de Cercetare Stiintifica din Franta a realizat mai multe simulari, pe baza informatiilor actuale, ca sa afle noi date despre aceasta planeta.

Astfel, ei au ajuns la concluzia ca sunt sanse foarte mari ca pe Proxima b sa existe apa. Mai mult chiar, planeta ar putea fi "o lume a apelor", adica o planeta cu suprafata acoperita in totalitate de un imens ocean extrem de adanc.

Cercetatorii stiu ca Proxima b are o raza de 0,94 - 1,4 ori mai mare ca a Pamantului. Simularile realizate conform acestor date au oferit rezultate surprinzatoare.

Astfel, luand in calcul varianta minima - o raza de 0.94 ori mai mare - simularea arata ca planeta are un miez solid, metalic, inconjurat de o manta stancoasa si apa la suprafata in proportie de 0.05% din masa totala a planetei.

Luand insa in calcul limita maxima - o raza de 1,4 ori mai mare ca Terra (adica o raza de 8.920 km), simularile arata o plenta cu masa impartita egal intr-un miez stancos si apa care il inconjoara.

Astfel, daca acestea sunt cifrele corecte privind raza si masa planetei, inseamna ca Proxima b este acoperita complet de un ocean care are o adancime de 200 km. In ambele simulari, planeta are o atmosfera subtire si gazoasa, similara Pamantului.

Prin urmare, in ambele variante cercetatorii vorbesc de prezenta apei lichide pe suprafata planetei. Daca tinem cont si de prezenta unei atmosfera si pozitionarea planetei in zona locuibila, sunt mari sanse ca pe Proxima b sa existe forme de viata.