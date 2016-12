Imaginile furnizate de un satelit al NASA arata ca vortexul polar s-a intors anul acesta.

Vortexul polar este un curent atmosferic care aduce temperaturi extrem de scazute din zona arctica. Datele obtinute de satelitul NASA Aqua arata ca vortexul se afla in aceasta saptamana deasupra Canadei si Statelor Unite.

In aceste imagini in infrarosu vedem regiunile afectate de temperaturile extrem de scazute, care se vor mentine cel putin pana la sfarsitul acestei saptamani. Zonele afectate deja de ger sunt redate in culoarea albastru inchis.

Pe langa ger, vortexul polar aduce si vant puternic, iar din cauza asta temperaturile resimtite de oameni vor fi si mai scuzate, de pana la -29 de grade Celsius, scrie Gizmodo.

Pentru anumite regiuni din SUA, aceste temperaturi sunt un record absolut.

Chiar daca americanii si canadienii vor avea serios de suferit din cauza vortexului polar, vestea buna este ca acest fenomen nu reprezinta o anomalie a climei. Dimpotriva, este ceva absolut normal.

Curentul polar face parte din circulatia atmosferica a planetei noastre. El muta energia acumulata la tropice spre zona polara, asigurand astfel un echilibru al temperaturii la nivel global.

Ultima data, vortexul polar a lovit America de Nord in ianuarie 2014.