Cercetatorii se tem ca planeta Marte nu va putea fi colonizata.

Descoperiri recente sugereaza ca solul de pe Marte este mult mai inospitalier decat se credea pana acum si ar putea face imposibila dezvoltarea formelor de viata si colonizarea planetei.

In sol exista cantitati mari de perclorat, o subtanta foarte toxica, care este activata de lumina solara, scrie IFL Science. Aceasta substanta nu permite bacteriilor sa traiasca. Totul este sterilizat de acest compus toxic, prin urmare formele de viata nu au cum sa se dezvolte.

Studiul a fost realizat de Jennifer Wadsworth si Charles Cockell de la Universitatea Edinburgh.

Anterior acestui studiu, oamenii de stiinta credeau ca percloratul se poate activa numai in prezenta caldurii. Marte este o planeta rece, prin urmare nimeni nu a crezut ca prezenta acestui compus toxic poate fi o problema aici.

Concluzia cercetatorilor nu este deloc incantatoare pentru cei care sperau sa descopere forme de viata pe Marte sau sa colonizeze aceasta planeta.

Dar percloratul este activat si de lumina solara, nu doar de caldura, iar atunci situatia se schimba radical.

In cadrul unui experiment, Jennifer si Charles au reprodus conditiile de mediu de pe Marte si au urmarit ce se intampla cu o bacterie in prezenta percloratului si a luminii solare. In doar cateva minute de la activarea percloratului, bacteria a murit.