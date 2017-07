Semnalele inexlicabile au fost inregistrate de Observatorul astronomic Arecibo din Puerto Rico.

Astronomii au observat semnale radio emise din directia stelei Ross 128, care este o pitica rosie aflata la o distanta de 11 ani-lumina de noi, scrie Science Alert.

Aceasta stea este mica si de 2.800 de ori mai putin luminoasa ca Soarele nostru.

Semnalul radio emis a fost observat cu o frecventa "aproape periodica", precizeaza Abel Mendez, astrobiolog la Universitatea Puerto Rico din Arecibo. El spune ca semnalele au fost observate timp de 10 minute.

Desigur, nimeni nu poate exclude ipoteza unei civilizatii extraterestre care emite aceste semnale, dar explicatia este mai mult ca sigura alta, adauga Mendez.

Cel mai probabil, undele sunt emise de un satelit aflat pe orbita, care a trecut in acel moment in directia in care se afla steaua. Frecventele observate de cercetatori corespund cu unele frecvente prin care transmit satelitii de comunicatie.

O alta varianta este ca semnalele provin de la o explozie produsa de o stea de la mare distanta. Aceste explozii sunt insotite si de emisii de unde radio, care pot afecta satelitii si sistemele de comunicatie de pe Pamant.

Pentru a verifica aceste ipoteze, Mendez va cauta din nou aceste semnale radio. Daca ele nu se mai repeta insa, atunci misterul se adanceste.

De cele mai multe ori insa, cand asemenea anomalii au fost observate, a fost vorba de interferente produse de aparate terestre.