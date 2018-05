Aparitia robotului Sophia sporeste neincrederea omenirii in cercetarea stiintifica.

Prototipul Sophia, un robot cu infatisare umanoida, a fost programat sa invete tot ce stie deja omul si sa arate anumite emotii. Temerea oamenilor este ca robotii vor prelua controlul, insa exista o metoda de a preintampina asta.

In ultimul secol, cercetarea stiitifica a luat un avant extraordinar din dorinta oamenilor de a-si imbunatati viata. Oamenii de stiinta au creat dispozitive inteligente, masinarii si instrumente capabile sa ofere solutii mai bune si mai rapide la problemele de zi cu zi.

Oamenii sunt dependenti de tehnologie si profita la maximum de avantajele ei. Insa, vocile care sustin ca inteligenta artificiala va duce la extinctia rasei umane se inmultesc pe zi ce trece.

Si atunci, care e solutia? Pai, una dintre ele este sa incetam a mai investi in crearea de tehnologie si sa devenim noi insine tehnologie. Doamnelor, domnilor, ce ati zice daca v-as propune sa deveniti cyborgi? Acest cuvant a luat nastere prin alaturarea termenilor cibernetic si organism.

Organismul cibernetic a fost creat pentru a defini oamenii care isi modifica organismul, cu ajutorul tehnologiei, pentru a-si spori abilitatile fizice. Insa azi sa fii cyborg este mai mult decat atat, deoarece upgrade-ul nu se face doar la nivel fizic, ci si din punct de vedere psihologic si neurologic.

Primii "cyborgi" traiesc deja printre noi



Daca nu v-am convins pana acum, atunci aflati ca numarul oamenilor care isi modifica organismul pentru a deveni cyborgi este in continua expansiune. La nivel mondial exista si o miscare, denumita cyborgism, care incurajeaza oamenii sa-si adauge noi functiuni, noi simturi la cele existente, pentru a intelege cat mai mult din lumea exterioara. Asta ii ajuta sa renunte la gadgeturi inutile.

Sa facem cunostinta cu Moon Ribas, o artista catalana in varsta de 32 de ani, care si-a transformat corpul pentru a experimenta senzatii noi. In 2013 si-a implantat in bratul stang un dispozitiv conectat la o aplicatie de mobil care ii permite sa simta orice cutremur de pe Pamant cu magnitudinea mai mare de 1 pe Richter.

Senzorul nu are o aplicatie practica, in sensul ca nu alerteaza populatia in caz de seism. Insa, acest lucru este posibil, daca cineva se ofera voluntar sa devina omul-alarma. Moon Ribas foloseste tehnologia disponibila pentru a se conecta la miscarile placilor tectonice, dupa care danseaza pe ritmul impus de miscarile telurice.

In 2016, si-a implantat un dispozitiv similar in bratul drept, care ii permite sa simta toate cutremurele de pe Luna. „Artistul nu mai are nevoie sa foloseasca tehnologia ca unealta in opera sa. Putem deveni tehnologie, pentru a crea simturi noi, pe care sa le transpunem apoi in actul artistic”, spunea Moon Ribas intr-una din prezentarile ei.

Neil Harbisson (34 de ani) este primul om de pe planeta recunoscut drept cyborg de guvernul tarii sale. Artistul, nascut in Marea Britanie cu o afectiune care nu ii permitea sa distinga culorile (acromatopsie), a decis in 2003 sa corecteze acest lucru adaugandu-si inca o parte a corpului.

Mai intai a creat un senzor care transforma culorile in frecvente sonore. A memorat sunetul fiecarei culori, dupa care si-a atasat acest senzor la cutia craniana. Antena care i-a fost atasata a nivelul capului a fost declarata o noua parte a corpului sau.

Cu ajutorul ei, Neil poate percepe culori vizibile, infrarosii si ultraviolete. In 2004 a primit acordul guvernului de la Londra de a aparea cu antena atasata de cutia sa craniana in fotografia pentru pasaport. Atunci a fost recunoscut drept primul om-cyborg din lume.

Conexiunea la internet ii permite sa primeasca, din afara spatiului terestru, informatii despre culori, imagini, videoclipuri, muzica sau apeluri telefonice direct in cortex, prin dispozitive externe cum ar fi telefoanele mobile sau satelitii.

Neil a fost anul trecut la Bucuresti, unde a explicat de ce e necesar ca omul sa-si adauge simturi si organe noi. Acest lucru l-ar apropia pe homo sapiens mai mult de animale decat de roboti si masinarii si i-ar permite sa inteleaga mai bine planeta pe care o populeaza si pe care o distruge in fiecare zi.

„De mii de ani ne distrugem planeta si ne-o transformam cum ne place noua. Noi am schimbat planeta si cred ca este gresit. Cred ca ar trebui sa ne proiectam pe noi pentru a supravietui. In loc sa cream lumina artificiala, spre exemplu, ar trebui sa avem cu totii vedere nocturna, ca sa vedem cand este intuneric. Sa incetam sa mai consumam energie pentru a crea lumina artificiala ca sa putem vedea. Deci, cand va fi noapte, orasele vor fi complet intunecate, dar noi vom putea sa vedem. De exemplu, ce ar fi ca iarna sa nu mai folosim radiatoare, ci sa fim capabili sa ne controlam noi insine temperatura, ca sa nu mai consumam asa de multa energie creand aer rece cand e cald sau aer fierbinte cand e rece”, a spus Neil Harbisson, invitat special la IMWorld 2017.

Tim Cannon (38 de ani) este un dezvoltator de sisteme software si antreprenor american care promoveza drepturile oamenilor de a-si imbunatati abilitatile fizice. A primit titulatura de cyborg dupa ce, incepand cu 2012, si-a modificat corpul pentru a obtine simturi noi.

Primul pas a fost implantarea unor magneti in degetele mainilor, upgrade care i-a permis sa simta electromagnetismul. Un an mai tarziu si-a implantat in bratul stang un dispozitiv care prelua informatii despre corpul lui si le transmitea catre telefonul mobil.

(Sursa foto: http://hplusmagazine.com)

Prima versiune a acestui dispozitiv, destul de rudimentara de altfel, nu facea decat sa preia date despre temperatura coporala a lui Tim. Insa, barbatul lucreaza in prezent la o versiune mult mai buna, care sa colecteze mult mai multe date despre corpul uman.

Tim, daca tot lucrezi la un nou dispozitiv, fa-l putin mai mic! Ocupa prea mult spatiu sub piele!