In urmatorii ani, activitatea Soarelui va determina schimbari in forma sa.

Aparent, Soarele are mereu acelasi aspect daca il privim fara aparate speciale. Astronomii stiu insa ca in realitate forma, aspectul stelei noastre se schimba mereu, in functie de activitatea sa.

Astfel, in urmatorii ani, Soarele isi va schimba forma, pentru ca activitatea sa va atinge un minimum, in cadrul unui nou ciclu care dureaza 11 ani.

In perioada de activitate minima, anumite modificari vor putea fi observate, dar numai printr-un telescop special. Vor fi mai putine eruptii solare, mai putine pete solare pe suprafata sa si vor aparea in schimb asa numitele "gauri" in coroana solara, anunta NASA.

Schimbarea activitatii solare poate provoca anumite probleme, afectand sistemul de navigatie si comunicatii. Acest lucru se intampla din cauza "gaurilor" din coroana - care sunt zone din atmosfera Soarelui unde campul magnetic este expus si emite in spatiu jeturi de particule radioactive.

Daca acest vant solar ajunge pe Pamant, poate provoca inclusiv furtuni geomagnetice si aurore boreale.

O alta problema care poate sa apara din cauza slabirii campului magnetic al Soarelui este expunerea Pamantului la o cantitate mai mare de particule cosmice, care provin de la explozia unor supernove si care sunt periculoase.

In mod normal, campul magnetic al Soarelui tine la distanta aceste particule si ne protejeaza.

Deam Pesnell, de la NASA Goddard Space Flight Center, spune ca activitatea minima din acest ciclu solar va avea loc in perioada 2019-2020.

In acest clip poti observa aspectul diferit al Soarelui in perioada de activitate maxima si in cea de activitate minima.