Cercetatorii sustin ca toate stele se nasc intr-un sistem binar, iar Soarele nostru nu face exceptie.

In urma unei ample cercetari a stelelor din constelatia Perseu, doi astronomi de la Universitatea UC Berkeley si Harvard-Smithsonian Astrophysical Observatory au tras o concluzie interesanta: toate stelele similare Soarelui nostru se formeaza intr-un sistem binar.

Din norul de gaze si praf iau nastere in acelasi timp nu una, ci doua stele gemene, care orbiteaza una in jurul celeilalte.

In decursul timpului, astronomii au observat multe stele in sistem binar sau chiar triplu, iar acum si-au dat seama ca acestea nu sunt o exceptie, ci o regula. Chiar si stelele care pe care in prezent le vedem singure au avut un "frate geaman" care a disparut de langa ele dintr-un motiv sau altul, cred astronomii.

De aceea, ei sunt siguri ca si Soarele nostru s-a nascut alaturi de o stea geamana, care acum s-a indepartat insa de sistemul nostru solar. Nimeni nu stie exact ce s-a intamplat cu aceasta stea, pe care cercetatorii au numit-o Nemesis din cauza "comportamentului" ei agresiv.

Unii cercetatori cred ca existenta acestei stele explica ciclul de extinctii care se repeta pe Terra la fiecare 27 de milioane de ani si care a dus si la disparitia dinozaurilor. Nemesis ar fi putut aduce in sistemul nostru solar mai multi asteroizi, iar unul dintre acestia a lovit Pamantul.

Richard Muller, astronom la Universitatea Berkeley, este primul care a propus o teorie similara, acum 23 de ani. El credea ca o stea de tipul pitica rosie, aflata la 1,5 ani-lumina distanta, calatoreste periodic spre limita exterioara a sistemului nostru solar.

Cand se apropie, gravitatia ei atrage multi asteroizi si multe comete, iar unele dintre acestea ajung in sistemul nostru solar, scrie Science Alert.

Acum, Steven Stahler completeaza aceasta teorie si crede ca studiul pe care l-a realizat confirma ipoteza. Astfel, este foarte posibil ca steaua Nemesis sa fi ramas sub forma unei pitice maronii, un corp ceresc aflat la limita dintre stea si planeta, pentru ca nu a putut strange suficienta materie ca sa devina o stea adevarata.

Nu stim unde se afla acum Nemesis, insa Stahler este convins de existenta ei: "Da, spunem ca a existat probabil o stea Nemesis, cu mult timp in urma", a declarat el.

Conform acestei teorii, Nemesis se intoarce periodic in apropierea noastra si aduce cu ea asteroizi extrem de periculosi. Existenta ei poate explica si alte fenomene la care astronomii nu au inca un raspuns, printre care orbita inexplicabila a unei planete pitice de la marginea sistemului nostru solar, Sedna.