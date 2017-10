Un expert britanic sustine ca peste 25 de ani oamenii nu vor mai avea voie sa conduca masini.

Omar Rahim, director in cadrul companiei Energi Mine, a facut de curand o declaratie surprinzatoare. El a spus ca peste aproximativ 25 de ani oamenii nu vor mai fi lasati sa conduca masini.

Soferii se lasa de obicei condusi de emotii, iar acest lucru le afecteaza deciziile pe care le iau in trafic. De aceea au loc multe accidente rutiere.

Din acest motiv, cel mai sigur ar fi ca masinile sa nu mai fie conduse de oameni, ci de o forma de inteligenta artificiala.

Rahim a explicat aceasta teorie in cadrul Congresului Internet of Things, care a avut loc la Barcelona.

"Imaginati-va ca peste 20 de ani la vom spune copiilor nostri ca oamenii aveau dreptul sa conduca 2 tone de metal cu viteze de pana la 112 km/h, pe un drum acoperit de apa si se bazau numai pe propria lor judecata si pe instinctele lor. Va fi la fel de ciudat cum este acum cand le vorbim copiilor despre ce era o cabina telefonica", a declarat Rahim.

Algoritmii de inteligenta artificiala care vor conduce masinile pe viitor vor fi mult mai eficienti, iar numarul de accidente rutiere va scadea foarte mult, crede Rahim, citat de Daily Mail.

"Oamenii sunt fiinte complexe, care lasa emotiile sa le afecteaze deciziile, iar asta este de obicei un lucru bun. Este ceea ce ne face sa fim oameni. Dar cand ne referim la condusul masinilor, poate fi ceva extrem de periculos", adauga expertul britanic.

El spera ca autoritatile din Marea Britanie sa fie primele care vor inlocui complet soferii cu pilotul automat, introducand o legislatie in acest sens.

O declaratia similara in acest sens a fost facuta si de Elon Musk, in 2015. Fondatorul Tesla a precizat ca, pe viitor, oamenii se vor putea relaxa in masina, pentru ca nu vor mai fi nevoiti sa conduca. Vor ajunge la destinatie in siguranta, in timp ce citesc o carte sau vizioneaza un film.

Tesla, alaturi de alti producatori auto, precum BMW si Volvo, a introdus deja pilot automat pe masinile lor.