Oamenii de stiinta au facut o descoperire importanta, care ar putea salva planeta.

Mai multi cercetatori care cautau solutii pentru descompunerea deseurilor de plastic au analizat mostre de la o groapa de gunoi din Islamabad, Pakistan.

In mod surprinzator, in mostrele analizate au fost descoperite ciuperci care se hranesc cu plastic, scrie The Independent.

Studiul a fost coordonat de Sehroon Khan, de la World Agroforestry Centre and Kunming Institute of Biology.

Expertii au vrut sa vada daca exista in groapa de gunoi microorganisme care se hranesc cu deseuri de plastic, asa cum altele consuma animale sau plante moarte.

Ciuperca descoperita se numeste Aspergillus tubingensis si poate descompune plasticul. Fenomenul are loc si pe sol, dar si in apa.

Astfel, aceasta ciuperca ar putea fi folosita pentru a curata solul afectat de poluare, dar si pentru statiile de epurare a apei.

In prezent, aproximativ 8 milioane de tone de plastic ajung in mari si oceane in fiecare an. Deseurile din poliuretan sunt principala sursa de poluare la nivel global.

Anul trecut, cercetatorii din Japonia au identificat o bacterie care descompune PET-urile.