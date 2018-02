Acestea sunt cele mai indepartate fotografii realizate vreodata de o sonda spatiala.

Sonda New Horizon, care a scris istorie atunci cand a survolat planeta pitica Pluto, a transmis fotografiile altor doua obiecte din Centura Kuiper, fotografii ce au fost realizate de la distanta de peste 6,12 miliarde de kilometri fata de Terra, devenind astfel cele mai indepartate fotografii realizate vreodata de o sonda spatiala.

Aceste fotografii nu sunt insa foarte clare: ele prezinta forme cvasisferice colorate artificial in nuante de galben-verzui pe fondul pixelat al spatiului colorat in albastru.

Cu toate acestea, cele doua imagini sunt cu totul speciale. Motivul este legat de distanta uriasa fata de Pamant de la care au fost obtinute.

In cele doua fotografii realizate de sonda New Horizons, la 5 decembrie 2017, apar obiectele 2012 HZ84 si 2012 HE85 (verzi foto stanga, respectiv foto dreapta) din Centura Kuiper de planetoizi, asteroizi si comete aflate la marginea Sistemului Solar.

Cu doar doua ore inainte de a realiza aceste fotografii, New Horizon a fotografiat si un roi stelar indepartat, denumit Wishing Well, in cadrul unui exercitiu de calibrare a camerei foto (vezi poza de jos).

Recordul de distanta fata de Terra pentru fotografii era detinut de o imagine a planetei noastre obtinuta de sonda Voyager 1 la 14 februarie 1990 de la distanta de aproximativ 6 miliarde de kilometri.

Pentru a transmite aceste fotografii prin spatiu, datele sunt stocate pe un mediu cu memorie flash la bordul sondei New Horizons si apoi sunt emise sub forma de unde radio spre antenele de pe Pamant.

Puterea acestor semnale este foarte mica - antena transmite la o putere de 12 wati si receptioneaza semnale extrem de slabe, de ordinul unui milion de miliardimi dintr-un watt.

In consecinta, rata de transfer a datelor este foarte mica. Rata de transmisie in cazul lui New Horizons este de doar aproximativ 2 kilobits pe secunda.

Prin comparatie, chiar si accesarea internetului in regim de dial-up se desfasura la o viteza incredibil de "mare": 56 kilobits pe secunda.

In cazul celor doua imagini ale obiectelor din centura Kuiper, a fost nevoie de aproximativ 6 ore pentru ca informatia sa ajunga la Pamant.

Sonda New Horizons, care a parcurs aproximativ 5 miliarde de kilometri in noua ani spre Pluto, a survolat planeta pitica in interval de mai putin de o ora si a strans sute de imagini si date despre atmosfera, geologia si satelitii lui Pluto, informatii extrem de importante pentru oamenii de stiinta in incercarea lor de a intelege modul in care s-a format sistemul nostru solar in urma cu aproximativ 4,6 miliarde de ani.

Misiunea sondei New Horizons a inceput inainte ca Pluto sa fie scoasa din clasa planetelor si introdusa in cea a planetelor pitice. in momentul lansarii sondei, Pluto era considerata inca cea de-a 9-a planeta a sistemului solar si ultima ramasa "nevizitata".

In prezent, New Horizons isi continua drumul prin Centura Kuiper (centura de asteroizi, planetoizi si comete ramase de la nasterea Sistemului Solar dincolo de orbita planetei Neptun), strabatand aproximativ 1,1 milioane de kilometri pe zi, spre 2014 MU69, un obiect inghetat cu diametrul mai mic de 45 de kilometri - un pitic prin comparatie cu Pluto, al carei diametru este de 2.370 de kilometri.

Acest obiect se afla la 1,6 miliarde de kilometri distanta de Pluto, care, la randul sau, se afla la 4,7 miliarde de kilometri distanta de Pamant in momentul intalnirii cu sonda New Horizons.

Atat Pluto, cat si 2014 MU69 fac parte din Centura Kuiper, zona de la frontiera Sistemului Solar in care se afla zeci de mii de planetoizi, asteroizi si comete, unele foarte mici si altele, ca Pluto, suficient de mari pentru a fi catalogate drept planete pitice.

Astfel, "noua misiune" a sondei a inceput la 22 octombrie 2015, cand New Horizons a inceput manevrele de pozitionare spre planetoidul 2014 MU69. in luna iulie a acestui an sonda va intra in faza de apropiere de planetoid, instrumentele sale de bord fiind trezite din starea de hibernare.

Conform calculelor NASA, New Horizons va survola planetoidul 2014 MU69 la 1 ianuarie 2019.

Sursa: Agerpres

Foto: NASA