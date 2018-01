Misiunea secreta poarta numele de "Zuma".

O racheta din gama Falcon 9 a decolat de la baza Cape Canaveral din Florida duminica seara, la ora locala 20.00 (01.00 GMT), potrivit imaginilor transmise in direct de spaceX.

SpaceX si Pentagonul nu au raspuns intrebarilor ce le-au fost adresate de jurnalistii americani care au solicitat lamuriri despre natura acestei misiuni.

Grupul Northrop Grumman, care a fabricat acel vehicul, a indicat doar ca guvernul american este beneficiarul dispozitivului si ca "incarcatura" va fi plasata pe o orbita joasa. Northrop Grumman nu a oferit alte precizari.

Compania SpaceX, infiintata si condusa de miliardarul Elon Musk, a efectuat deja doua lansari in cadrul unor misiuni secrete, plasand pe orbita un satelit spion al National Reconnaissance Office si un avion spatial fara echipaj la bord, X-37B, al Us Air Force.

Dupa lansare, conform rutinei sale din ultimele luni, SpaceX a reusit sa readuca pe Terra treapta superioara a rachetei Falcon 9, care a efectuat o coborare lenta si controlata, aterizand la punct fix in apropiere de Cape Canaveral, la mai putin de opt minute dupa lansare.

Acest succes marcheaza cea de-a 20-a aterizare reusita a unei trepte superioare provenind de la rachetele lansate de SpaceX dupa ce compania a inceput sa efectueze aceasta manevra, incercand sa recupereze partea cea mai costisitoare a lansatorului, pentru a o reutiliza si a reduce in acest fel costurile zborurilor spatiale.

Misiunea de duminica seara a reprezentat prima lansare operata de SpaceX in 2018, dupa un numar record de 18 lansari realizate in 2017.

SpaceX isi va accelera ritmul lansarilor cu aproximativ 50% in acest an in raport cu 2017 si va avea intre 25 si 30 de misiuni in urmatoarele 12 luni, a anuntat in noiembrie Gwynne Shotwell, director general al SpaceX.

Sursa: Agerpres