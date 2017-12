Oamenii de stiinta au realizat un studiu cu informatii din ultimii 120 de ani.

Multa vreme s-a crezut ca dezvoltarea omenirii este un indelungat proces de perfectionare, ce se desfasoara in mod continuu. Insa in prezent ne aflam la limita capacitatilor noastre si, cel mai probabil, va urma un declin, sustin oamenii de stiinta, potrivit The Independent.

Cercetarea, care a luat in considerare parametri genetici si de mediu, a descoperit ca insusirile noastre - precum varsta la care murim, inaltimea pe care o putem atinge sau puterea de care suntem capabili - sunt limitate, iar in prezent ne fortam aceste limite.

Mai mult, modul in care ne modificam mediul - inclusiv prin incalzirea globala - va cobori, probabil, stacheta acestor limitele si va impinge umanitatea catre un declin, sustin oamenii de stiinta.

Vreme indelungata, umanitatea a cautat sa se imbunatateasca. Viteze de alergare care pareau odata imposibile acum sunt ceva obisnuit, de exemplu, iar recordul pentru cea mai longeviva persoana din lume este deseori depasit.

Insa noul studiu sugereaza ca, in timp, vom asista, probabil, la mai putine recorduri doborate si la o diminuare a progreselor semnificative in ceea ce priveste varsta pe care o va atinge cel mai batran om de pe Pamant.

Din ce in ce mai multe persoane ar putea ajunge pe culmile performantei, insa acele culmi nu vor fi mai inalte, a descoperit studiul publicat in jurnalul ''Frontiers in Psychology''.

''Aceste insusiri nu vor mai avansa, in ciuda progresului continuu la nivel nutritional, medical si stiintific. Acest lucru sugereaza ca societatile moderne au permis speciilor noastre sa-si atinga limitele. Suntem prima generatie care va deveni constienta de acest lucru'', sustine Jean-François Toussaint din cadrul Universitatii Descartes din Paris, Franta.

Stachetele unora dintre limite par sa coboare. Iar acest lucru este cauzat, in mare parte, de schimbarile pe care le aducem mediului in care traim, a explicat profesorul Toussaint. ''Aceasta va fi una dintre cele mai mari provocari ale secolului, presiunea adaugata ca urmare a activitatilor antropogene fiind responsabila de efectele distrugatoare asupra sanatatii umane si mediului'', a declarat acesta.

Sursa: Agerpres