Cercetatorii analizeaza un sunet ciudat, inregistrat in Groapa Marianelor, la o adancime de peste 10 kilometri.

Biologii marini de la Hatfield Marine Science Center din cadrul Universitatii Oregon au publicat o inregistrare cu un sunet straniu, pe care l-au inregistrat cu aparate speciale, in Groapa Marianelor. Aici este cel mai adanc loc din lume si putine vietuitoare pot trai la o adancime atat de mare, de peste 10 kilometri.

De aceea, cercetatorii se asteptau ca locul sa fie foarte linistit. In schimb, ei au inregistrat cu aparetele trimise in cea mai adanca zona din Groapa Marianelor, Chellenger Deep, sunete misterioase, pe care nu le pot explica.

O inregistrare dureaza intre 2.5 si 3.5 secunde si este formata din 5 parti diferite, cu frecvente care variaza de la 38 hertzi pana la 8.000 de hertzi.

Singura explicatie rationala este ca inregistrarea a surprins sunete necunoscute pana acum emise de o specie de balene. Biologii nu au insa nicio dovada in acest sens, mai ales ca balenele comunica de obicei prin chemari de acest fel doar in perioada de imperechere. Sunetul din Groapa Marianelor a fost insa auzit pe toata durata anului.

Este adevarat insa ca balenele comunica diferit, in functie de regiunile in care traiesc. Astfel, balenele din Atlantic scot sunete diferite de cele intalnite in Pacificul de Nord, spre exemplu. Ar putea deci sa fie vorba de o noua specie de balene sau de sunete nemaiauzite pana acum emise de o specie cunoscuta.

Groapa Marianelor se afla in vestul Oceanului Pacific, intre Japonia si Australia. Se intinde pe o lungime de 2.550 kilometri si are o latime de numai 69 kilometri. Cea mai mare adancime de aici, un record absolut, se inregistreaza in Challenger Deep: 11 kilometri.