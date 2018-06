Oficialii americani au anuntat evacuarea a doi diplomati din China, care s-au imbolnavit in conditii inexplicabile.

Cei doi diplomati americani au inceput sa se simta rau dupa ce au auzit niste sunete ciudate. Incidentul a avut loc la consulatul american din orasul chinez Guangzhou.

Guvernul american a trimis aici o echipa de investigatii, ca sa afle daca si alte persoane sunt afectate de misterioasa boala.

Simptomele afectiunii sunt similare unui traumatism cerebral minor si includ dureri de cap, greata, ameteli, pierderea auzului, probleme cognitive.

Nu este primul incident de acest fel. Sunete misterioase de acest fel ii afecteaza de oficialii americani inca din 2016, cand a fost semnalat primul caz, la Ambasada SUA din Havana.

Anul acesta au aparut insa probleme si in China. Primul incident a fost anuntat in urma cu cateva saptamani, cand un muncitor s-a imbolnavit dupa ce a auzit aceste sunete.

Din pacate nimeni nu stie ce anume produce zgomotele si de ce ii afecteaza atat de grav pe americani.

Faptul ca problema s-a extins acum si in China pare sa sustina teoria unui atac cu arma sonica, aceasta fiind operata in afara lungimilor de unda care pot fi auzite de oameni. Aceste arme ar fi amplasate in secret in casele si hotelurile unde sunt cazati dimplomatii americani, scrie Gizmodo.

Desigur, nu exista vreo dovada in acest sens, iar expertii nu cred ca sunetele de inalta frecventa (ultrasunetele) sau de joasa frecventa (infrasunetele) ar putea avea asemenea efecte asupra oamenilor.

O explicatie mai plauzibila este cea care face referire la dispozitivele de supraveghere, care sunt montate prea aproape unele de altele.

Ele interfereaza unele cu altele si pot produce sunete similare cu cele care au fost auzite de diplomatii americani. Prin urmare, nu este vorba de un atac, ci de incompetenta unor angajati.

Oricum, situatia este delicata pentru oficialii americani, care si-au restras chiar diplomatii din Cuba in urma incidentelor de acest fel. Ramane de vazut ce masuri vor lua in cazul situatiei din China.

