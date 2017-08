Un fost angajat NASA a publicat raportul care prezinta planul de urgenta al agentiei.

Brian Wilcox, fost angajat la NASA Advisory Council on Planetary Defense, a facut public un raport ingrijorator al agentiei.

Acesta contine un plan ambitios, prin care NASA spera sa poata preveni o eruptie devastatoare a supervulcanului Yellowstone, scrie Daily Mail. Una dintre metodele propuse de cercetatori este foarte riscanta, pentru ca poate declansa accidental eruptia.

Planul presupune saparea la baza vulcanului si folosirea apei la presiune ridicata, pentru a elibera caldura acumulata in rezervorul de magma.

Declaratiile lui Brain Wilcox sunt de-a dreptul alarmante. El spune ca in timpul activitatii sale, cand a analizat riscul planetar al unui impact cu comete sau asteroizi, si-a dat seama ca o amenintare mai mare pentru Terra vine de la supervulcani, nu din spatiu.

Planeta noastra are 20 de supervulcani, care daca erupt vor produce efecte devastatoare pentru ecosistem si pentru clima.

Eruptii majore de acest fel au loc, in medie, o data la 100.000 de ani, iar ultima a avut loc in Noua Zeelanda, acum 26.500 de ani.

Daca un fenomen de asemenea amploare ar avea loc acum, ONU estimeaza ca oamenii vor avea suficienta hrana doar pentru 74 de zile. Va urma foametea la nivel global si o lunga iarna nucleara.

Din pacate, nu exista metode sigure pentru a preveni eruptia unui supervulcan. Solutiile gasite de NASA ar putea fi respinse de autoritati, pentru ca sunt destul de riscante si pot declansa accidental o eruptie.

Supervulcanul Yellowstone din Statele Unite este considerat acum cel mai periculos, pentru ca se acumuleaza multa presiune in camera magmei, iar temperatura creste foarte mult.

Doar 70% din caldura este eliberata acum in atmosfera, prin crapaturi care arunca apa fierbinte. Restul se acumuleaza in interior, sub forma de gaze volatile. In timp, caldura si presiunea se acumuleaza in interior si o explozie este iminenta.

O metoda propusa de NASA presupune saparea unui put de 10 km, prin partile laterale ale vulcanului, care sa ajunga pana la rezervorul de magma. Apoi in interior va fi pompata apa la presiune foarte ridicata, pentru a raci magma, iar caldura va fi extrasa.

Astfel, temperatura din camera magmei va scadea cu aproximativ 35%. Caldura eliminata ar putea fi folosita pentru alimentarea unei centrale geotermale, care va genera energie electrica foarte ieftina.

Proiectul va costa aproximativ 3,5 miliarde de dolari si este foarte riscant, dar expertii NASA sustin ca aceasta este cea mai buna solutie.

Vara aceasta au avut loc peste 1.500 de cutremure in zona supervulcanului Yellowstone. Activitatea seismica poate fi un indiciu ca se apropie momentul unei eruptii vulcanice. Este insa imposibil de prezis cand va avea loc aceasta.