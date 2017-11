Cercetatorii cautau dovezi care sa sustina o veche legenda despre Lacul Van din estul Turciei. Conform acesteia, in apele lacului traieste un monstru.

In timpul scufundarii, echipa nu a gasit monstrul, insa a dat peste ceva la fel de neasteptat: ruinele unei fortarete vechi de peste 3.000 de ani.

Fortareata are o lungime de aproximativ 1 km, iar zidurile ei sunt inalte de 3 - 4 metri. Din fericire, datorita compozitiei apei, monumentul s-a conservat destul de bine.

