Infertilitatea afecteaza 8% dintre cupluri la nivel global.

Caldura emanata de dispozitive precum telefoanele celulare sau laptopurile precum si desfasurarea muncii in locuri expuse la solventi, pesticide sau metale grele poate reduce fertilitatea la barbati cu un procent cuprins intre 25% si 35%, potrivit medicului Norma Patricia Trejo, de la Centrul specializat in infertilitate din Mexic

"Barbatii care lucreaza de acasa, 'home office', sau care tin celularul in buzunar si se expun caldurii emanate de acesta cel putin opt ore pe zi pot avea probleme de fertilitate", a declarat pentru EFE Patricia Trejo.

Problema infertilitatii, potrivit datelor furnizate de Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS), afecteaza 8% dintre cupluri la nivel global, in timp ce in America Latina procentul este intre 12 % si 20 %. "In Mexic se estimeaza ca cifra se situeaza intre 10 si 15 %'', a subliniat specialista.

Desi de multe ori se crede ca infertilitatea este o problema exclusiva a femeii, Trejo a explicat ca in 65 pana la 70 % din cazuri aceasta problema este legata de factorul masculin.

"In unele cazuri, boli precum diabetul, hipertensiunea si obezitatea cauzeaza producerea unui numar mai scazut de spermatozoizi sau influenteaza calitatea acestora, insa in majoritatea cazurilor, tine de deprinderi nesanatoase care se pot schimba", a adaugat experta.

Printre factorii externi care pot afecta fertilitatea masculina se numara consumul de tutun, alcool, disfunctia erectila sau cresterea temperaturii la nivelul scrotului. Potrivit expertei, infertilitatea ramane in continuare o problema tabu care ii face pe barbati sa resimta rusine, anxietate si teama de a se adresa medicului.

"Multi pacienti se declara frustrati si incep sa resimta o scadere a apetitului sexual sau sa sufere de disfunctie erectila, ceea ce degenereaza in pierderea respectului de sine si duce de multe ori la divort.'' in opinia sa, pacientii trebuie sa consulte medicul si sa caute tratamente de specialitate.

"Este importanta stabilirea unui diagnostic timpuriu, inainte de 40 de ani, iar pacientii sa consulte inclusiv un psihoterapeut. Si, bineinteles, sa nu se amâne decizia de a deveni parinte pentru a evita ca deprinderile nocive sa afecteze fertilitatea. Trebuie avut in vedere faptul ca, daca devii tata dupa vârsta de 50 de ani, copilul se poate naste cu probleme de autism", a avertizat specialista in fertilitate.

Sursa: Agerpres