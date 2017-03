Organizatia Meteorologica Mondiala a confirmat recent un record de temperatura inregistrat in Antarctica.

Recordul de temperatura a fost inregistrat pe 24 martie 2015, la baza de cercetare Esperanza din Peninsula Antarctica, scrie publicatia Time.

Informatia a fost confirmata recent, dupa ce expertii de la Organizatia Meteorologica Mondiala au analizat atent toate datele obtinute.

In Antarctica se afla 90% din cantitatea de apa dulce a planetei, iar daca toata gheata de aici s-ar topi, nivelul marilor ar creste cu aproximativ 60 de metri.

Recordul absolut de temperatura inregistrat in regiunea Antarctica a fost de 19.8 grade Celsius, in ianuarie 1982, in Insula Signy. Cea mai ridicata temperatura inregistrata pe platoul Antarctic a fost de -7 grade Celsius, in decembrie 1980.

Tot aici a fost raportata cea mai scazuta temperatura de pe glob. In iulie 1983, la statia de cercetare Vostok s-au inregistrat -89,2 grade Celsius. Antarctica este, in mod normal, cel mai rece continent al planetei. Din pacate insa, in ultimii ania devenit insa una dintre regiunile care se incalzeste cel mai rapid, iar cercetatorii spun ca fenomenul este provocat de activitatea umana.

Recordul de temperatura inregistrat in anul 2015 la baza de cercetare Esperanza a avut insa cauze naturale. El a fost provocat de un circuit mai neobisnuit al aerului: o cantitate mai mare de aer cald a venit din America de Sud deasupra Pensinsulei Antarctica.