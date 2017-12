Anii 2016 si 2017 au inregistrat temperaturi record, insa situatia se va schimba anul viitor.

Potrivit meteorologilor, anul 2018 va aduce temperaturu mai scazute decat 2017. Exista mai multe explicatii pentru aceasta aparenta anomalie, mai ales ca suntem in plin proces de incalzire a climei.

In primul rand, temperaturile vor scadea datorita fenomenului La Nina, care va avea loc in 2018 si care va provoca o racire a apelor din sudul Pacificului.

In al doilea rand, eruptiile vulcanice tot mai active vor accentua si mai mult scaderea temperaturilor, scrie Daily Mail.

Expertii de la Met Office din Marea Britanie estimeaza ca anul viitor temperaturile medii la nivel global vor fi cu doar 1 grad Celsius peste nivelul de referinta, dinaintea revolutiei industriale (anii 1850-1900).

Astfel, comparativ cu media de 14,3 grade Celsius, raportata la nivel global in perioada 1981-2010, cresterea va fi de numai 0,2 - 0.5 grade Celsius.

Asta deoarece temperaturile au putea scadea pentru o perioada in urma unei eruptii majore a vulcanului Mount Agung din Bali. Deja acesta a inregistrat cateva eruptii minore si este foarte activ. La fel si alti vulcani, din mai multe regiuni ale planetei.

Cenusa eliberata in atmosfera in urma eruptiilor vulcanice reflecta in spatiu caldura venita de la Soare, astfel incat temperaturile scad destul de mult.