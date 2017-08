O noua teorie sustine ca vaporul era condamnat la dezastru inca dinainte de a parasi portul.

Jurnalistul Senan Molony a cercetat timp de 30 de ani cazul Titanic si are o teorie surprinzatoare privind cauza tragediei in care au murit peste 1.500 de persoane, in 1912.

Dupa ce a cercetat cu atentie fotografiile cu vaporul, Molony spune ca acesta s-ar fi scufundat chiar daca nu lovea un aisberg.

Jurnalistul crede ca dezastrul a fost provocat de fapt de un incediu de mari proportii, care a distrus carena vaporului (partea exterioara a navei, situata sub linia de plutire) si a ars timp de trei saptamani.

Incidentul ar fi fost tinut secret de echipaj, la cererea lui Bruce Ismay, presedintele companiei care construise Titanicul.

Astfel, nimeni nu a stiut de focul care ardea mocnit si care pornise dintr-o camera a cazanelor. Echipajul nu a reusit sa tina sub control incendiul, care a ars mocnit.

Analizand fotografii de epoca ale vaporului, Molony a observat semne pe partea dreapta a carenei, chiar in spatele zonei unde avea sa fie lovita de aisberg, scrie The Independent.

Astfel, cand vaporul a lovit ghetarul, carena era deja foarte slabita sau chiar distrusa in anumite locuri. Expertii au confirmat ca urmele observate in fotografii ar putea fi dovada unui incendiu.

Daca acea regiune nu ar fi fost distrusa, e posibil ca vaporul sa fi rezistat la impactul cu ghetarul, iar peretele carenei nu s-ar fi rupt.

Dar focul, care arsese multe zile, la temperaturi extrem de ridicate, slabise otelul din care era fabricata carena vaporului. Astfel, rezistenta ei scazuse deja cu pana la 75% in momentul impactului.

Teoria este sustinuta si de un alt expert, Ray Boston, care a declarat in anul 2008 ca incendiul incepuse cu 10 zile inainte de plecarea Titanicului din Southampton, in timpul unor teste de viteza.

Astfel, dezastrul a fost provocata de o succesiune de erori umane si de ascunderea adevarului privind starea vaporului. Titanicul nu ar fi trebuit sa plece din port, spune Molony.

Chiar daca nu s-ar fi lovit de un ghetar, vaporul era condamnat, existand un risc foarte mare de explozie, din cauza incendiului de la bord. Sansele ca Titanicul sa ajunga in siguranta la New York erau extrem de mici.

Surse foto: Getty Images