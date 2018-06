Un studiu la care au luat parte cercetatori din mai multe tari arata un fenomen ingrijorator.

Antarctica a pierdut circa 3 miliarde de tone de gheata din anul 1992 pana in prezent, suficient pentru cresterea nivelului oceanelor cu aproape 8 milimetri. Aceasta tendinta s-a accelerat dramatic in cursul ultimilor cinci ani, conform unui studiu publicat de o echipa internationala de oameni de stiinta.

Pana in 2012, continentul alb situat la Polul Sud a pierdut anual aproximativ 76 miliarde de tone de gheata, contribuind cu circa 0,2 milimetri pe an la cresterea nivelului apelor, potrivit calculelor a 84 de oameni de stiinta de la 44 de organizatii internationale care au participat la acest studiu de referinta publicat in jurnalul Nature.

De la acea data, cifra a crescut la 219 miliarde de tone pe an (0,6 milimetri anual in plus la nivelul apelor). Cu alte cuvinte, timp de cinci ani gheata s-a topit intr-un ritm de aproape trei ori mai mare decat inainte.



Cantitatea de gheata topita a contribuit la cresterea nivelului oceanelor cu 7,6 milimetri incepand din 1992, doua cincimi din aceasta (aproximativ 3 milimetri) fiind rezultatul topirii din 2012 pana in prezent, se arata in studiu.

Aceasta descoperire ar trebui sa alunge indoielile cu privire la topirea intr-un ritm rapid a Antarcticii si la amenintarea pe care acest fenomen o reprezinta pentru sute de milioane de oameni care traiesc in zonele costiere joase, subliniaza autorii studiului.

Acoperita in proportie de peste 98% de gheata permanenta, insula continentala inconjurata de Oceanul Antarctic reprezinta 90% din gheata terestra si contine cea mai mare rezerva de apa dulce de pe planeta. In cazul in care toata aceasta masa de gheata s-ar topi, nivelul oceanelor ar creste cu aproape 60 de metri.

Pana in prezent, oamenii de stiinta au incercat sa afle daca Antarctica a luat in greutate ca urmare a caderilor de zapada sau daca a pierdut din masa sa in urma topirii ghetii sau a desprinderii aisbergurilor. Insa, observatiile din ultimele doua decenii au permis obtinerea unei imagini mai clare in legatura cu acest fenomen.

''Un imens semnal de alarma''

Peste 90% din gheata se gaseste in Antarctica de Est, o regiune care a ramas relativ stabila in ciuda incalzirii globale.

Insa Antarctica de Vest este mult mai sensibila, in special in regiunea Peninsulei Antarctice, unde peste 6.500 kilometri patrati de gheata s-au prabusit in mare. In ultimii 25 de ani - perioada cuprinsa in acest studiu - aproape toata masa de gheata pierduta provenea din Antarctica de Vest.

In cazul in care tendinta va continua, Antarctica ar putea deveni principala cauza a cresterii nivelului oceanelor, inaintea dilatarii termice - apa ocupa mai mult spatiu atunci cand se incalzeste - si a topirii banchizei din Groenlanda si a ghetarilor din intreaga lume.

Sursa: Agerpres