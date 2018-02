Topirea ghetarilor si a permafrostului poate elibera in mediu o substanta toxica.

In regiunea arctica se afla depozite uriase de mercur, o substanta toxica, foarte periculoasa pentru oameni.

Pana acum, aceste depozite nu reprezentau un pericol, fiind retinute in permafrost. Din pacate insa, din cauza incalzirii globale solul inghetat incepe sa se topeasca. Astfel, mercursul risca sa ajunga in atmosfera sau in oceane.

Cercetatorii nu pot afla deocamdata ce cantitate va fi eliberata in mediu si cand se va intampla asta. Dar, daca acest lucru se va intampla, mercurul va contamina lantul trofic si astfel va afecta si oamenii.

Mercurul este periculos pentru oameni chiar si in doze mici. Poate provoca insomnie, pierdere de memorie, orbire iritatii ale pielii, iar in doze mai mari este letal, ducand la insuficienta renala si pulmonara.

Studiul a fost realizat de cercetatorii de la US Geological Survey din Boulder, Colorado, care au masurat concentratia de mercur din solul inghetat din Alaska.

In permafrostul din zona arctica se afla o cantitate dubla de mercur fata de concentratia existenta in toate celelalte regiuni ale planetei.

Cercetatorii au identificat aproximativ 1.656 de gigagrame de mercur, de 10 ori cantitatea produsa de activitatea umana in 30 de ani.

Mercurul, care exista in mod natural in atmosfera, formeaza legaturi cu substantele chimice din sol si astfel ramane blocat in permafrost, sub forma de sediment. Poate ramane astfel timp de mii de ani.

Permafrostul reprezinta solul permanent inghetat din zonele arctice, precum Alaska, Siberia si Canada. Este alcatuit din pamant, pietris si nisip si intarit cu gheata.

Cercetatorii sunt foarte interesati de aceasta regiune, deoarece gheata opreste descompunerea materiei organice.

Astfel, ei au descoperit in solul inghetat mumii de peste 2.000 de ani si chiar resturile unui pui de mamut, care a trait cu 39.000 de ani in urma.