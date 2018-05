In imagine, Hitler apare alaturi de aghiotantul sau, Julius Schaub.

Aceasta fotografie este considerata ultima imagine cu Adolf Hitler in viata. Dictatorul s-a sinucis doua zile mai tarziu, chiar in buncarul a carei intrare o putem vedea in spatele sau.

In acest cadru poate fi vazut alaturi de aghiotantul sau, Julius Schaub, care ii arata urmarile bombardamentelor aliate, care au distrus cladirea cancelariei Reich-ului.

Putem observa cum Hitler pare sa stea incremenit in timp ce contempla ruinele cladirii, in timp ce secretarul sau incearca sa ii spuna ceva.

Cei doi se afla chiar in fata buncarului din Berlin in care s-a adapostit Hitler si apropiatii sai, in ultimele zile ale razboiului.

Fotografia a fost facuta pe 28 aprilie 1945. Pe 30 aprilie, in adapostului buncarului, Hitler se va casatori cu iubita lui, Eva Braun, isi va scrie testamentul, apoi se va sinucide alaturi de ea, ca sa nu fie luat prizonier de trupele aliate.

Julius Schaub a fost secretarul personal al lui Hitler timp de 25 de ani, fiind unul dintre sustinatorii sai inca de la inceput, din 1925.

In ultimele zile ale razboiului, Hitler i-a ordonat sa paraseasca buncarul din Berlin si sa distruga toate documentele si bunurile personale ale acestuia.

Schaub a fost arestat de trupele americane pe 8 mai 1945, in timp ce incerca sa foloseasca documente de identitate false.

In mod surprinzator, desi a fost judecat alaturi de alti nazisti, Schaub nu a fost considerat vinovat de crime de razboi. A murit in 1967.

Foto: Getty Images