Imaginea a fost descoperita recent de catre cercetatorii de la Agentia Spatiala Europeana (ESA)

Cercetatorii credeau ca au recuperat toate imaginile inregistrate de sonda spatiala in cei doi ani in care a "supravegheat" cometa. Insa joi acestia au anuntat ca au gasit o ultima fotografie de la ultima transmisie a Rosettei.

Se poate vedea suprafata pietroasa a Cometei 67P, surprinsa de la o inaltime de aproape 20 de metri si acopera un metru patrat de teren.

Fotografia trimisa anterior, ultima cunoscuta, era facuta de la aproape 25 de metri. Impreuna cele doua imagini arata momentul final al primei vizite a umanitatii, prin intermediul sondei, pe o cometa.

In prezent, oamenii de stiinta studiaza informatiile colectate in speranta ca vor afla mai multe detalii despre cum s-a format Cometa 67P si ce rol a avut in evolutia sistemului solar.

Misiunea Rosetta avea ca obiectiv principal o mai buna cunoastere si intelegere a felului in care s-a format Sistemul Solar.

Lansata in martie 2004, sonda Rosetta, care a parcurs 7,9 miliarde de kilometri, a insotit din august 2014 cometa ”Ciuri”.

Prabusirea sondei Rosetta pe cometa ”Ciuri” s-a petrecut la o distanta de 720 de milioane de kilometri fata de Terra. Rosetta a fost comandata de la distanta de Centrul european pentru operatiuni spatiale (ESOC) din orasul german Darmstadt, pe 30 septembrie 2016.

Sonda Rosetta si-a folosit ultimele resurse de energie pentru a acumula si a transmite spre Terra cat mai multe date stiintifice in ultimele ore ale misiunii sale.

Rosetta a fost o misiune a Agentiei Spatiale Europene (ESA), realizata in colaborare cu NASA.

Obiectivul misiunii Rosetta, initiata in urma cu peste 20 de ani, a vizat obtinerea de informatii care sa ii ajute pe oamenii de stiinta sa inteleaga mai bine evolutia Sistemului Solar, intrucat cometele sunt considerate ”vestigii” ale materiei primitive care exista in cosmos in momentul nasterii unor sisteme solare.

