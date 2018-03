Un raport al Organizatiei Natiunilor Unite prezinta efectele negative ale incalzirii gloale.

Ultimii trei ani au fost cei mai caldurosi din istoria inregistrarilor meteorologice, iar valurile de caldura din Australia, temperaturile neobisnuit de ridicate din zona Arctica si lipsa apei din Cape Town sunt evenimente extreme daunatoare, ce continua si in 2018, conform unui raport al Organizatiei Natiunilor Unite.

Uraganele din Oceanul Atlantic si inundatiile musonice din India au facut ca 2017 sa fie cel mai costisitor an inregistrat pana in prezent din cauza fenomenelor extreme si a evenimentelor climatice, a notat in raportul sau anual asupra climei la nivel global Organizatia Meteorologica Mondiala (OMM).

"2018 a inceput de unde a ramas 2017 - cu fenomene meteorologice extreme care au provocat decese si au distrus bunuri", a specificat in raport Petteri Taalas, secretar general al OMM.

Studiul a confirmat constatarile provizorii potrivit carora 2016 a fost cel mai calduros an din istoria inregistrarilor meteorologice incepute in secolul al XIX-lea, iar 2017 si 2015 se situeaza la mica distanta in cadrul tendintei de incalzire pe care OMM o pune pe seama emisiilor de gaze cu efect de sera ca urmare a activitatilor antropice.

2017 a fost cel mai calduros an din istoria inregistrarilor meteorologice fara influenta fenomenului El Nino care are loc o data la cativa ani si elibereaza caldura in atmosfera din Oceanul Pacific.

Potrivit lui Talaas, temperaturile neobisnuit de ridicate din Arctica din 2018 au contrastat cu furtunile de iarna severe din Europa si America de Nord.

De asemenea, pana acum, in 2018, "Australia si Argentina au suferit valuri de caldura extrema, in timp ce seceta a continuat in Kenya si Somalia, iar orasul Cape Town din Africa de Sud s-a luptat cu lipsa acuta a apei", a mentionat el.

Raportul noteaza ca grupul german de reasigurari Munich Re a estimat pierderi totale din cauza efectelor evenimentelor asociate cu fenomenele meteorologice produse in 2017 in valoare de 320 de miliarde de dolari, un record dupa ajustarea valorii in functie de inflatie.

In 2015, aproape 200 de state semnatare ale Acordului de la Paris pe tema schimbarilor climatice au cazut de acord sa indeparteze in acest secol economia mondiala de actuala dependenta de arderea combustibililor fosili.

Presedintele Statelor Unite, Donald Trump, care se indoieste ca emisiile de gaze cu efect de sera sunt cauza primara a incalzirii globale, a declarat ca planuieste sa paraseasca Acordul de la Paris, care cauta sa limiteze cresterea temperaturilor la ''mult sub'' valoarea de 2 grade Celsius peste nivelurile din perioada preindustriala, ideal la 1,5 grade Celsius.

Potrivit OMM, in prezent concentratia de dioxid de carbon din atmosfera a depasit 400 de parti per milion (ppm), cu mult peste variatiile naturale din ultimii 800.000 de ani, ceea ce sustine descoperirile stiintifice ca omenirea este cauza pentru aceste fenomene.

Concentratia de dioxid de carbon "va ramane peste acel nivel timp de multe generatii, angajand planeta noastra catre un viitor si mai calduros, cu efecte asupra conditiilor meteorologice, a climei si a apei", a precizat Talaas.

Sursa: Agerpres