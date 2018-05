Asteroidul 2010 WC9 a reaparut in proximitatea Terrei saptamana trecuta.

Oamenii de stiinta de la NASA au calculat traiectoria corpului ceresc si au confirmat marti ca acesta urma sa treaca in cursul serii la o distanta de aproximativ 200.000 de kilometri fata de Terra - jumatate din distanta care separa Pamantul de Luna. La scara cosmica, aceasta distanta este considerata foarte mica.

Desigur, alti asteroizi au trecut si mai aproape pe langa Terra. In octombrie 2017, asteroidul 2012 TC4 a trecut la o distanta de 44.000 de kilometri fata de planeta noastra. Un alt obiect cosmic din aceeasi categorie a plutit la 28.000 de kilometri in raport cu Pamantul. Acesti doi asteroizi aveau insa diametre de 10 metri respectiv 45 de metri.

Un meteorit care a patruns in atmosfera in 2013 deasupra orasului rusesc Celiabinsk, provocand peste 1.000 de raniti in urma undei de soc care a cauzat spargerea geamurilor cladirilor din acea regiune, a avut un diametru de aproximativ 19 metri.

Asteroidul 2010 WC9 are insa un diametru cuprins intre 50 si 120 de metri. El se deplaseaza prin spatiu cu o viteza de 12,8 kilometri pe secunda si a trecut marti seara la ora 22.04 GMT pe deasupra Antarcticii.

Unul dintre cele mai bune locuri de pe Pamant pentru a observa traiectoria sa a fost Cape Town, in Africa de Sud, cu ajutorul unui telescop de talie medie.

Asteroidul 2010 WC9 va reveni in proximitatea Terrei in 2019, insa va trece pe langa planeta noastra la o distanta mult mai mare - 43 de milioane de kilometri.

