NASA va incerca sa devieze un asteroid cu diametrul de 170 de metri, periculos pentru Pamant.

Nasa a anuntat cum va impiedica aceasta coliziune, care ar urma sa aiba loc in 2022, prin misiunea DART (Double Asteroid Redirection Test), primul mare test care va devia un asteroid, scrie Le Parisien.

Nimeni nu poate spune astazi ce se poate face pentru a evita un cataclism, in afara de simpla ipoteza. Cei mai mari asteroizi nu mai sunt un motiv de ingrijorare.

Mai mult de 90% dintre obiectele ceresti mai mari de un kilometru sunt deja identificate, studiate, si niciunul dintre ele nu reprezinta o amenintare in secolele urmatoare.

Adevarata problema o reprezinta obiectele cu diametrul mai mic de un kilometru, insa mai mare de 140 de metri. Doar 25% dintre ele au fost reperate. Potentialul lor de distrugere este considerabil, potrivit oamenilor de stiinta.





Ca masuri de siguranta sunt avute in vedere trei scenarii: primul duce cu gandul la filmul "Armaghedon", deoarece consta in a exploda un focus nuclear pentru a-l devia.

Daca acesta nu este suficient de impunator si erupe, fragmentele vor reprezenta ele insele un pericol pentru Terra. Al doilea scenariu: ar putea fi trimis un satelit artificial in jurul asteroidului-tinta, care va exercita asupra lui o forta de gravitatie pentru a-l devia incetul cu incetul.

Al treilea scenariu: devierea asteroidului si aici intervine misiunea DART.

In 2020, Nasa va lansa un motor spatial de 300 de kilograme. In 18 luni, el se va indrepta catre cei doi asteroizi care se rotesc unul in jurul celuilalt, Didymos B si Didymos A, si care ar fi periculosi pentru Pamant.

Cel mai mare, Didymos A, masoara in diametru 800 de metri. Luna sa, supranumita Didymoon, are un diametru de 170 de metri. Aceasta va servi drept tinta. DART il va lovi in 2020, cu o viteza de 6 km/secunda pentru a devia Didymoon de pe orbita sa initiala, modificandu-i viteza.

Proiectul misiunii ar fi de 200 de milioane de euro, insa oamenii de stiinta lucreaza la un proiect mai putin costisitor. Noul proiect va fi depus in 2019, pentru ca lansarea sa aiba loc intre 2022 si 2024.

Sursa: News.ro