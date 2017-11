Asteroidul are un diametru de 5 km si a fost numit 3200 Phaeton.

Roca spatiala a primit numele semizeului grec Phaeton, care, potrivit legendei antice, a fost pe punctul de a distruge Pamantul.

Asteroidul se va apropia foarte mult de Terra pe 17 decembrie, anunta astronomii rusi. Expertii de la Universitatea Immanuel Kant din Konigsberg, Rusia, urmaresc cu atentia traiectoria asteroidului.

Anterior, NASA a descris asteroidul ca fiind "potential periculos", deoarece va trece la o distanta de numai 10 milioane de kilometri de Pamant.

Phaeton are jumatate din dimensiunea lui Chicxulub, asteroidul care a dus la disparitia dinozaurilor.

Acest asteroid este mai neobisnuit, avand in acelasi timp carecteristicile unei comete si ale unui asteroid. El lasa in urma o coada de praf, astfel incat seamana cu o cometa.

Totodata, este singurul asteroid care provoaca ploaie de meteori, fenomen intalnit de obicei in cazul cometelor. Ploaia de meteori pe care o genereaza asteroidul se numeste Geminide.

Phaeton provine din zona situata intre Marte si Jupiter, acolo de unde provin cei mai multi asteroizi.

Expertii cred ca in trecut asteroidul era mai mare, dar, avand o orbita mai ciudata, el s-a apropiat de multe ori de Soare si s-a sfaramat.

Alti astronomi considera ca la origine Phaeton a fost o cometa, care in timp a fost distrusa de Soare si a ramas in urma numai nucleul sau solid, sub forma acestui asteroid.

Phaeton revine in preajma Pamantului in fiecare an in luna decembrie si de fiecare data traiectoria lui este putin mai apropiata de noi. Deocamdata nu reprezinta un real pericol, spun astronomii.