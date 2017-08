Pe 1 septembrie, un asteroid de mari dimensiuni va trece pe langa Pamant.

Asteroidul, care a fost numit Florence, va trece la o distanta de aproximativ 7 milioane kilometri de Pamant. Totusi, in termeni astronomici, asta inseamna ca va fi destul de aproape de noi, anunta NASA.

Totodata, este cel mai mare asteroid care va zbura la o distanta asa de mica, dintre toti cei identificati pana acum, scrie Daily Mail.

De aceea, astronomii vor avea o ocazie deosebita sa-l observe. Roca spatiala are un diametru de 4,3 km.

Asteroidul a fost botezat dupa numele lui Florence Nightingale si a fost observat prma data in anul 1981. Florence va mai trece asa de aproape de Terra abia in anul 2500.

La sfarsitul lui august si inceputul lunii septembrie, asteroidul a avea luminozitatea 9, prin urmare va putea fi observat chiar si prin telescoape mai mici.

In octombrie, un alt satelit va trece extrem de aproape de Pamant, mai aproape decat orbita Lunii. Asteroidul 2012 TC4 este mult mai mic decat Florence, avand un diametru de 15 - 30 metri, dar destul de mare pentru a face daune serioase in cazul in care ne-ar lovi.

Din fericire, nici Florence nici 2012 TC4 nu ne vor lovi, insa specialistii NASA avertizeaza ca un impact poate avea loc oricand, pentru ca multi asteroizi sunt observati foarte tarziu.

Iar deocamdata nu avem un sistem prin care sa-i putem distruge sau devia de la traseu pe cei periculosi.