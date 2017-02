Sub insula Mauritius exista un intreg continent, care s-a scufundat cu milioane de ani in urma.

O echipa de cercetatori condusa de profesorul Lewis Aswal de la Universitatea Wits din Johannesburg a gasit dovada existentei unui continent subacvatic.

Ei au descoperit cristale de zirconiu in apropiere de vulcanul din Mauritius. Aceste cristale au o vechime de aproximativ 3 miliarde de ani si provin din rocile unui continent preistoric, care s-a scufundat.

Acest micro-continent se numeste Mauritia si acum se afla sub apele Oceanului Indian. Cristalele de zirconiu au iesit insa la suprafata intr-un strat de roci, datorita activitatii vulcanice, scrie publicatia Daily Mail.

Continentul Mauritia era o bucata mare de uscat, care unea India si Madagascar. Regiunea era afectata de cutremure puternice si de activitate vulcanica intensa.

Mauritia s-a separat de restul continentului in urma cu aproximativ 60 de milioane de ani. Cercetatorii au calculat ca avea in jur de 1.500 km in diametru.

Profesorul Ashwal crede ca exista si alte continente vechi, care asteapta sa fie descoperite, scufundate sub insule vulcanice.