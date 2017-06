O sonda spatiala a NASA a fotografiat un crater ciudat pe Marte.

In aceasta imagine, publicata de NASA, putem vedea un put adanc, observat in emisfera sudica a planetei.

Fotografia a fost realizata de sonda spatiala Mars Reconnaissance Orbiter. Craterul este perfect circular si pare sa fie inconjurat de o zona de teren cu multe alte cratere mai mici, scrie Daily Mail.

Imaginea este din 25 martie, cand in emisfera sudica a Planetei Rosii era vara. Datorita pozitiei Soarelui, care vara este mai jos, spre linia orizontului, textura terenului de pe Marte poate fi observata mai clar.

Alfred McEwan, de la Universitatea din Arizona, spune ca in aceasta regiune pot fi observate mai multe puturi de mica abancime, formate in gheata alcatuita in special din dioxid de carbon.

Printre acestea se remarca insa un crater urias. Acesta s-ar fi putut forma prin suprarea terenului sau in urma impactului cu un asteroid, spun cercetatorii. Deocamdata este imposibil de aflat exact cum a luat nastere acesta.