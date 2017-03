Un dosar secret publicat de curand arata efectele cumplite ale unui test nuclear facut de Rusia.

Conform acestui document, in timpul Razboiului Rece, in 1956, Rusia a efectuat un test nuclear in orasul Semipalatinsk, Kazahstan. Din pacate, efectele au scapat de sub control.

A rezultat un dezastru nuclear de 4 ori mai grav decat Cernobil, 100.000 de oameni fiind expusi la radiatii puternice si peste 600 fiind internati in spital.

Chiar si acum efectele acestui test nuclear sunt ingrozitoare: multi copii din Kazahstan se nasc cu malformatii grave, scrie Daily Mail.

Raportul secret fusese intocmit de catre cercetatorii de la Institutul de Biofizica din Moscova. Intregul incident, care a provocat de patru ori mai multe cazuri de imbolnavire decat Cernobil, a fost musamalizat de autoritatile sovietice.

Semipalatinsk a fost o zona unde au avut loc foarte multe teste nucleare in timpul Razboiului Rece. Desi autoritatile au mers la fata locului dupa acest test nuclear si au constatat efectele devastatoare, testele au continuat, iar locuitorii nu au fost informati de pericol.

La o luna dupa efectaurea testului nuclear, in regiune nivelul radiatiilor era de 100 de ori mai mare decat limita admisa.

Nu se cunoaste numarul exact al locuitorilor care au murit din cauza testului nuclear. Au fost spitalizate insa 638 de oameni, in timp ce dupa dezastrul de la Cernobil numai 134 de persoane au fost internate in spital.