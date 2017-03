Conducerea NASA i-a multumit elevului pentru sesizare.

Miles Soloman, un elev de 17 ani de la Tapton School din Sheffield, Marea Britanie, a observat o eroare in datele inregistrate de Statia Spatiala Internationala.

Adolescentul lucra la proiectul TimPix, prin care elevii britanici au acces la datele inregistrate de detectorii de radiatii de pe Statia Spatiala din timpul misiunii astronautului britanic Tim Peake.

Astronautul a luat parte de la proiect menit sa analizeze impactul pe care il au radiatiile din spatiu asupra oamenilor. Radiatiile captate de detectorii de pe Statia Spatiala sunt analizate, iar datele trimise pe Pamant.

Astfel, Miles si colegii sau au avut acces la aceste masuratori, pentru a putea studia in mod practic o daza mare de date stiintifice. Toate datele erau furnizate intr-un mare fisier Excel.

Analizand masuratorile in functie de nivelul de energie, Miles a observat ceva ciudat. In loc de energie 0, nivelul scazut de radiatii era notat cu -1, adica energie negativa, in mod evident o eroare.

Miles si profesorul sau de fizica au trimis imediat un mesaj la NASA, pentru a-i anunta de eroarea observata, scrie Science Alert.

Expertii de la NASA le-au multumit pentru sesizare si au precizat ca eroarea aparuse si in trecut, dar au crezut ca a fost remediata.