Astronomii anunta ca un fenomen deosebit va avea loc in noaptea de 4 ianuarie.

Ploaia de meteori Quadrantide este un fenomen astronomic mai putin cunoscut, dar spectaculos. In noaptea de 4 ianuarie, locuitorii din emisfera nordica vor putea admira pana la 100 de meteori pe ora, spun astronomii.

Anul acesta, ploaia de meteori va fi mai spectaculoasa ca in alti ani, pentru ca Luna va fi mai putin luminoasa.

Fenomenul astronomic este mai greu de prezis fata de altele de acest fel, pentru ca este mult mai scurt si mai intens. Astfel, ploaia de meteori va dura in jur de 6 ore, spun expertii.

Quadrantidele sunt meteori care provin din asteroidul 2003EH1, asemeni Geminidelor. Meteorii sunt resturi de praf care provin din coada unor comete sau din resturile unor asteroizi si care ard in momentul in care intra in atmosfera terestra.

Aceste ramasite intra in atmosfera cu o viteza de peste 144.000 km/h si ard complet la o altitudine de aproximativ 80 de kilometri, deci nu reprezinta vreun pericol.

Astronomii spun ca acesta va fi cea mai spectaculoasa ploaie de meteori din acest an. Daca nu va fi cer senin in aceasta noapte, puteti urmari ploaia de meteori online, prin transmisia Observatorului Slooh.