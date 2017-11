Topirea ghetarilor din Antarctica de Vest are si o alta explicatie, fara legatura cu incalzirea globala.

Oamenii de stiinta au observat un fenomen surprinzator care are loc sub ghetarii din Antarctica de Vest. Aici exista o sursa de caldura veche de 50-110 milioane de ani, reprezentata de rauri de roca fierbinte, care curg pe sub scoarta terestra si radiaza caldura spre suprafata.

Ele accelereaza topirea ghetarilor, mai ales in perioadele in care au loc si schimbari ale climei. Din cauza caldurii din subteran, ghetarii se topesc mai repede.

Fenomenul a fost observat prima data in urma cu 30 de ani, de un cercetator de la Universitatea din Colorado.

Teoria lui nu a fost crezuta initial, pentru ca pare absurd sa existe gheata deasupra unei surse intense de caldura.

Un studiu recent a confirmat insa existenta acestui neasteptat fenomen. Mai mult, oamenii de stiinta banuiesc ca aceste rauri de roca fierbinte au dus la pierderea rapida a ghetii din aceasta zona, cu 11.000 de ani in urma, la sfarsitul erei glaciare.