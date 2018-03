Un nou studiu a ajutat la identificarea unor ramasite umane descoperite pe atolul Nikumaroro.

Osemintele descoperite in anul 1940 pe o mica insula din Oceanul Pacific ar corespunde ramasitelor aviatoarei americane Amelia Earhart, prima femeie care a zburat peste Atlantic, data disparuta cu trei ani inainte in aceasta regiune, conform unui studiu recent realizat in Statele Unite.

Richard Jantz, profesor de antropologie la Universitatea din Tennessee, afirma ca, potrivit unor noi analize, osemintele nu apartin unui barbat de talie mica, ci faimoasei aviatoare disparuta la varsta de 39 de ani, in timp ce incerca sa faca inconjurul Pamantului la ecuator impreuna cu navigatorul ei, Fred Noonan.

Generatii de cercetatori si pasionati au incercat, timp de decenii, sa dezlege misterul disparitiei acestei pioniere, prima femeie care a traversat singura Atlanticul cu avionul, in 1932.

Potrivit uneia dintre teorii, modelul bimotor Lockheed Electra s-a prabusit in iulie 1937 in zona Oceanului Pacific, pe un atol cunoscut in trecut sub numele de Gardner Island, acum denumit Nikumaroro, apartinand Republicii Kiribati.

In 1940, o expeditie britanica a descoperit pe aceasta insula un craniu uman, oase, un pantof de femeie, un etui pentru sextant si o sticla de Benedictine.

Ramasitele au fost expediate in Fiji si examinate in anul urmator de David W. Hoodless, un profesor de anatomie. Acesta a concluzionat ca osemintele apartineau unui barbat scund. Misterul a fost accentuat dupa ce ramasitele au fost ulterior ratacite.

Aproape 80 de ani mai tarziu, Richard Jantz a utilizat un program de calculator numit Fordisc, pentru a reanaliza cercetarile intreprinse de David Hoodless.

De asemenea, el a studiat hainele Ameliei Earhart pentru a determina daca ramasitele gasite corespund in procent de peste 99% aviatoarei.

''(Analiza) sustine cu tarie concluzia ca osemintele din Nikumaroro sunt ale Ameliei Earhart'', a concluzionat Jantz, citat intr-un comunicat publicat de Universitatea din Tennessee.

Interpretarea gresita din cadrul cercetarilor anterioare se explica prin faptul ca "antropologia medico-legala nu era indeajuns de dezvoltata la inceputul secolului XX", a explicat el.

Studiul a fost publicat in jurnalul Forensic Anthropology.

Aventura lui Earhart si a lui Noonan a inceput in 20 mai 1937, cand cei doi au decolat din Oakland, California. Pe 2 iulie, ei au decolat din Lae, Papua Noua Guinee, angajandu-se intr-o etapa deosebit de ambitioasa, de 4.000 de kilometri, urmand sa opreasca pentru realimentare pe mica insula Howland din Pacific, situata la jumatatea distantei dintre Australia si Hawaii. Insa, nu au mai ajuns niciodata acolo.

Sursa: Agerpres