Oamenii de stiinta au aflat care este rolul unui organ considerat pana acum inutil.

Apendicele a fost considerat multi ani drept un organ inutil, care nu mai indeplineste vreo functie pentru organismul uman, o "ramasita" din trecutul indepartat, cand isi dovedea probabil utilitatea.

In plus, multe persoane sunt nevoite sa se opereze si sa-si scoata acest oragn, deoarece se infalmeaza foarte usor si poate duce la apendicita, o afectiune grava.

Recent insa, cercetatorii de la Universitatea Midwestern din Arizona au ajuns la o concluzie surprinzatoare: apendicele are de fapt un rol foarte important.

Acest micut organ este un adevarat "rezervor" de bacterii benefice, care contribuie la flora intestinala esentiala digestiei, scrie The Independent.

Oamenii de stiinta au cercetat functia digestiva la 533 de specii diferite de mamifere. Multe dintre acestea, inclusiv primatele, au apendice, insa altele nu au.

Interesant este ca apendicele a evoluat la diferite specii si nu a disparut niciodata la o specie care il avea.

Animalele care au apendice au o concentratie mai mare de tesut limfoid in intestine, care are un rol important in stimularea sistemului imunitar.

Acest tesut determina productia de bacterii benefice, care sunt pastrate in apendice si eliberate in intestine atunci cand este nevoie de ele.

Astfel, oamenii care nu mai au apendice se recupereaza mai greu dupa anumite boli.