Un studiu recent sugereaza existenta unui continent neidentificat pana acum.

Din punct de vedere geografic, pe Terra exista in prezent 7 continente: Africa, Asia, Antarctica, Australia, Europa, America de Nord si America de Sud.

Geologii stabilesc insa altfel aceasta delimitare, in functie de placile continentale. Astfel, ei unesc Europa si Asia intr-un supercontinent numit Eurasia, rezultand in total 6 continente.

Un studiu geologic recent, publicat in revista Societatii Americane de Geologie, GSA Today, demonstreaza insa existenta unui nou continent. Acesta exista de mii de ani, insa nu a fost identificat corect pana acum.

Geologii l-au numit Zealandia. Continentul are aproximariv 4,9 milioane de kilometri patrati si se afla in sud-vestul Oceanului Pacific, incluzand Noua Caledonie si Noua Zeelanda. Astfel, aceste insule nu sunt separate, ci fac parte dintr-o singura crusta continentala.

La studiu au luat parte 11 cercetatori, iar analiza lor a durat aproximativ 10 ani. Zealandia devine astfel al saptelea continent geologic al planetei noastre. Concluzia studiului este acceptata si de alti experti.

In cadrul cercetarii, geologii au analizat informatii furnizate de sateliti, dar si mostre de roci.

Chiar daca de la suprafata regiunea pare sparta in mai multe insule si fragmente, in realitate ea este unita pe fundul marii si formeaza o singura placa continentala. In prezent, doar 5% din continentul Zealandia este vizibil, de aceea a fost greu de identificat.

Zealandia s-a separat de supercontinentul Gondwana in urma cu aproximativ 200 de milioane de ani.