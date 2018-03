Identificarea acestui organ ii poate ajuta pe medici sa inteleaga mai bine anumite probleme de sanatate.

Noul organ, descoperit intamplator, a fost numit „interstitium” si are un rol esential in functionarea sistemului imunitar si in evolutia bolilor.

Mai mult, cercetatorii cred ca el ar putea fi sursa care produce limfa, un fluid foarte important pentru organismul nostru.

Desi interstitium a fost catalogat drept un nou organ, este de fapt vorba de o retea de canale pline cu fluid corporal.

Ele ajuta la buna functionarea a corpului nostru, dar pot duce si la raspandirea rapida a bolilor, inclusiv a celulelor canceroase.

Practic, aceste canale, care se afla in testul conjunctiv, inconjoara toate organele importante.

Interstitium poate explica in sfarsit, mai clar, unde se afla si cum circula fluidele din corpul uman. O treime din fluidul corporal nu era pana acum corect localizat, oamenii de stiinta considerand ca acesta circula pur si simplu printre celule si organe.

Noul organ poate explica aparitia rapida a metastazelor, tumori canceroase care se intind de la un organ la altul, dar si pentru formarea ridurilor. Acestea apar din cauza ca micile canale cu fluid de sub piele ajung sa se „scufunde”, se adancesc foarte mult.

Descoperirea organului a fost posibila in timpul realizarii unor endoscopii de rutina. Medicii au observat astfel ca bila, care ar fi trebuit sa fie densa si solida, are de fapt un aspect mai ciudat.

Pentru prima data, expertii au putut observa acest tesut viu in detaliu. Pana acum, analizarea testurilor se facea la microscop, cu mostre taiate de tesut, tratate cu diferite chimicale, care usca complet fluidele de pe tesut.

Desi observau prezenta unor canale in tesut, cercetatorii credeau ca acestea aparusera din cauza unor fisuri aparute in timpul manevrarii mostrelor.

Studiul a fost publicat in revista de specialitate Scientific Advances.