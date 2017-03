Fibra optica poate ramane in trecut!

NASA dezvolta un nou sistem de comunicare care ar putea fi in viitor ... internet interplanetar! Numele sistemului se numeste Laser Communications Relay Demonstration (LCRD).

Tehnologia codifica datele intr-un fascicul de lumina ce poate fi transmis usor prin spatiu. Viteza este mult mai mare decat in cazul sistemului de comunicatie prin frecvente radio folosit inca de la lansarea Sputnik-1 din 1957 - viteza este intre 10 si 100 de ori mai mare.

In urma unui test al principiului ce a avut succes in 2013, un sistem LCRD urmeaza sa fie instalat pe Statia Spatiala Internationala in 2021 si va permite la viteze de transfer de Gigabiti pe secunda catre statiile din California si Hawaii, scrie Tech Radar. Apoi NASA va testa longetivitatea tehnologiei pe parcursul urmatorilor ani.

"Vom avea oportunitatea sa trecem comunicarea prin lasere prin anumite faze pentru a o testa in functie de conditii diferite de vreme si perioade diferite ale zilei" a spus principalul cercetator LCRD, Dave Israel. "LCDR este urmatorul pas in implementarea viziunii NASA de folosire a comunicatiei optice atat pentru misiunile apropiate de Terra, cat si pentru cele indepartate. Aceasta tehnologie are potentialul de a revolutiona comunicarea spatiala" spune si Steve Jurczyk, administrator al Space Technology Mission Directorate din cadrul NASA.