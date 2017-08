Estonia testeaza doua autobuze autonome, care circula fara sofer.

Cele doua autobuze fara sofer sunt in prezent testate in capitala Estoniei, Tallin. Proiectul a fost lansat in urma cu cateva saptamani, dupa ce Estonia a preluat presedintia Uniunii Europene.

Din pacate, cel putin deocamdata aceste autobuze cu pilot automat nu s-au descurcat prea bine, avand probleme serioase in respectarea regulilor de circulatie, scrie Daily Mail.

Astfel, martroii spun ca au observat cateva situatii in care autobuzele au ignorat semaforul rosu si semnalele acustice ale masinii de politie. Nu au avut loc insa accidente.

Cele doua autobuze fara sofer au fost introduse pe 29 iulie, pe traseul dintre Piata Viru si Tallin Creative Hub.

Fiecare autobuz poate transporta numai cate 8 pasageri, iar calatoria este gratuita. Viteza maxima pe care o pot atinge este de 60 km/h, insa in faza actuala, de testare, autobuzele nu vor depasi 20 km/h.

Cele doua autobuze merg pe o banda unica, intrand in contact cu alte masini sau cu pietoni doar la o intersectie, unde au si fost de altfel raportate problemele.

Autobuzele autonome, numite Easysmile, sunt monitorizate permanent de operatori, care se asigura ca pasagerii sunt in siguranta si intervin la nevoie.

Concret, pilotul automat, inteligenta artificiala, conduce masina, dar la bord exista un om, un insotitor, care in caz de urgenta apasa un buton si opreste imediat autobuzul.

In mod normal insa, pilotul automat trebuie sa poata opri singur, la timp, daca vede o persoana care sare in fata masinii, de exemplu.

Un mini autobuz autonom costa aproximativ 100.000 de euro.

Noua tehnologie va fi implementata treptat in Estonia, fiind considerata cea mai buna metoda de a reduce numarul accidentelo rutiere, care sunt provocate, in 90% dintre cazuri, de eroarea umana.