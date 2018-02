Arahnida apartine unei specii disparute, dar care a fost identificata abia acum.

Cercetatorii au anuntat descoperirea unui specimen ciudat de paianjen, care a trait acum 100 de milioane de ani si care avea o coada lunga, acoperita cu par.

La originea identificarii acestei noi specii sunt patru fosile de paianjeni primitivi, prinsi in ambra in urma cu 100 de milioane de ani, in actualul Myanmar. Foarte bine conservate, specimenele fac obiectul a doua articole diferite in revista "Nature Ecology & Evolution".

In afara de picioare, chelicere si de organele filiere (apendicele utilizate pentru a fabrica firele de matase si a tese panza), acest paianjen foarte vechi ar fi avut si o coada acoperita cu par scurt, care semana putin cu cea a scorpionilor.

Acest apendice ar fi putut permite "detectarea mediului", potrivit lui Paul Selden, din cadrul Institutului de paleontologie si al Departamentului de geologie al Universitatii din Kansas, coautor al unuia dintre studii.

Minuscul, in conditiile in care fiecare fosila avea circa 7-8 mm lungime, incluzand cei 5 milimetri ai cozii, animalul a fost numit Chimerarachne yingi, o referire la Himera, monstrul hibrid al mitologiei grecesti, pentru ca reprezinta "un amestec curios de caracteristici vechi si moderne".

Din punctul de vedere al lui Paul Selden, Chimerarachne yingi ar fi o specie intermediara intre paianjenii moderni, dotati cu organe filiere dar fara coada, si foarte vechile Uraraneida (un ordin stins de arahnide, veri ai paianjenilor), care au trait in urma cu 380 pana la 250 de milioane de ani si care posedau coada, dar nu si organe filiere.

Chimerarachne yingi ar putea deci sa fie specia de arahnida "cea mai asemanatoare cu paianjenii". Potrivit cercetatorului, este posibil chiar ca unii dintre descendentii sai cu coada sa fie inca prezenti in padurile din Myanmar.

Insa din punctul de vedere al echipei lui Gonzalo Giridet, de la universitatea Harvard, la originea altui studiu, Chimerarachne yingi ar fi ea insasi o Uraraneida si s-ar fi stins fara sa lase in urma descendenti.

Aparuti in urma cu peste 300 de milioane de ani, paianjenii sunt acum prezenti pe intreg globul si sunt impartiti in nu mai putin de 47.000 de specii.

