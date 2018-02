Lansarea cu succes a rachetei Falcon Heavy reprezinta un pas important pentru explorarea spatiala.

Racheta a fost lansata marti seara, de la baza Cape Canaveral. Desi nu are echipaj uman, la bordul sau se afla o incarcatura neobisnuita: o masina electrica Tesla Roadster produsa de Elon Musk, directorul executiv al SpaceX si Tesla. La bordul masinii se afla un manechin in costum spatial, numit Starman.

Lansarea a avut succes, iar Falcon Heavy a devenit astfel cea mai mare si cea mai puternica racheta lansata dupa Saturn V, racheta folosita in misiunile Apollo care i-a dus pe astronautii NASA pe Luna.

Totodata, ea va marca de asemenea si prima aterizare inapoi pe Pamant a celor trei trepte propulsoare reutilizabile pentru rachete.

Musk a declarat in decembrie intr-un mesaj publicat pe Twitter ca doua dintre propulsoare se vor intoarce la baza ''facand acrobatii sincron'', iar al treilea va ateriza pe o barja situata in Oceanul Atlantic.

Conform SpaceX, racheta Falcon Heavy are o inaltime de 70 de metri, a fost creata in cadrul planurilor pentru o viitoare misiune pe Marte, este capabila sa ridice in aer o incarcatura de doua ori mai mare in comparatie cu capacitatile celei de-a doua cea mai mare racheta operationala in prezent.

Cantareste aproximativ 64 de tone, o greutate mai mare decat a unui avion 737 incarcat cu pasageri, personal, bagaje si combustibil.

In timpul procedurii de decolare, din masina a rasunat melodia ''Space Oddity'' a lui David Bowie, in speranta ca racheta va fi pe drumul cel bun.

Compania a declarat ca Falcon Heavy isi va inscrie incarcatura - bolidul Tesla Roadster - pe o traiectorie eliptica ce se va afla la un moment la aceeasi distanta fata de Soare ca si Marte. Potrivit lui Musk, daca lansarea va reusi, masina va calatori in spatiul indepartat miliarde de ani.



Falcon Heavy este propulsata de trei rachete Falcon 9 in doua trepte, care se vor desprinde de rezervorul principal al rachetei dupa lansare si se vor intoarce pe Terra pentru a fi reutilizate. SpaceX a creat rachetele reutilizabile pentru reducerea costurilor calatoriilor spatiale.

Rachetele Falcon 9 au fost folosite de mai multe ori in cadrul misiunilor de reaprovizionare a Statiei Spatiale Internationale. Acestea s-au intors de 21 de ori aterizand pe uscat sau pe barje amplasate pe ocean, conform space.com.

Lansarea Falcon Heavy reprezinta un eveniment mult-asteptat de ani buni. Musk a anuntat ca aceasta se afla in lucru incepand din 2011.

