Topirea rapida a ghetarilor de la Polul Nord scoate la lumina pericole ascunse.

Cercetatorii avertizeaza asupra unui pericol despre care putina lume vorbeste: bacteriile si virusii care au hibernat timp de mii de ani in solul inghetat si care vor fi eliberati dupa topirea ghetarilor.

Aceste microorganisme periculoase, care pot provoca pandemii, au fost pana acum, timp de mii de ani, in stadiu latent, sub gheata sau in permafrost. Bacteriile si virusii pot supravietui fara probleme in solul permanent inghetat.

Acum, zona arctica se incalzeste de trei ori mai repede ca restul planetei, iar ghetarii se topesc rapid si permafrostul a inceput sa se dezghete. Astfel, aceste microorganisme vor fi eliberate in atmosfera si in sol si pot declansa epidemii grave, scrie The Independent.

Jean-Michel Claverie, biolog la Universitatea Aix-Marseille din Franta, a analizat microbii din permafrost si spune ca a gasit multe specii foarte periculoase pentru oameni.

Deocamdata zonele de permafrost nu sunt locuite, insa daca oamenii vor incepe sa sape aici pentru a extrage diferite resurse, se poate declansa un adevarat dezastru, avertizeaza Claverie.

Expusi la lumina si la oxigen, multi virusi periculosi vor fi distrusi, insa unii vor supravietui si pot infecta oamenii si animalele. Printre cei mai rezistenti virusi se numara cei din speciile gigant.

Oamenii nu au imunitate fata de aceste specii, prin urmare pericolul este foarte mare, adauga cercetatorul.