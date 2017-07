Expertii japonezi au trimis un mic robotel sa inspecteze reactoarele nucleare distruse de la Fukushima.

Radiatiile sunt inca extrem de puternice la Fukushima, iar oamenii nu se pot apropia de reactoarele dezafectate. De aceea, robotii sunt singura solutie pentru cercetarea acestei zone.

Un robot de mici dimensiuni, numit Little Sunfish, controlat de la distanta, are acum misiunea de-a inspecta cele trei reactoare nucleare distruse, scrie Daily Mail. Robotul are doar 30 cm lungime si cantareste 2 kg.

Reactoarele s-au topit in urma incidentului si sunt acum scufundate intr-o apa extrem de radioactiva.

Primul obiectiv este reactorul Nr 3, unde nivelul apei este mai mare. Robotul are un detector de radiatii si doua camere video, cu care inregistreaza ce este in interior. VEZI AICI fotografiile trimise de robot!

Din imagini putem vedea cum radiatiile au afectat intregul sistem al reactorului. Vineri, robotul se va scufunda pe fundul containerului, pentru a cerceta urmele de combustibil care s-au depus aici.

Misiunea robotului este sa ofere informatii despre daunele produse la nivelul reactoarele si sa localizeze combustibilul scurs, care este extrem de radioactiv.

Centrala atomica de la Fukushima a fost distrusa de un tsunami de 10 metri inaltime, care a lovit constructia in urma unui cutremur puternic, in aprilie 2011.

Expertii nu au reusit inca sa decontamineze zona, care ramane extrem de periculoasa.

Este posibil ca o parte din deseurile radioactive scufundate in apa sa ajunga in timp in Oceanul Pacific si sa se deplaseze in diferite regiuni ale lumii.